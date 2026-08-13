Preço de Mad Coin hoje

O preço ao vivo de Mad Coin ($MAD) hoje é $ 0.00123069, com uma variação de 8.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $MAD para USD é de $ 0.00123069 por $MAD.

Mad Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 598,778, com um fornecimento em circulação de 486.54M $MAD. Nas últimas 24 horas, $MAD foi negociado entre $ 0.00121878 (mínimo) e $ 0.00139159 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00556353, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $MAD movimentou-se +0.83% na última hora e -22.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.77K.

Informações de mercado de Mad Coin ($MAD)

Capitalização de mercado $ 598.78K$ 598.78K $ 598.78K Volume (24h) $ 2.77K$ 2.77K $ 2.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 598.78K$ 598.78K $ 598.78K Fornecimento Circulante 486.54M 486.54M 486.54M Fornecimento total 486,536,343.153633 486,536,343.153633 486,536,343.153633

A capitalização de mercado atual de Mad Coin é $ 598.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.77K. A oferta em circulação de $MAD é 486.54M, com um fornecimento total de 486536343.153633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 598.78K.