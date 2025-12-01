Preço de Lympo Market hoje

O preço ao vivo de Lympo Market (LMT) hoje é --, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LMT para USD é de -- por LMT.

Lympo Market ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,885, com um fornecimento em circulação de 155.25M LMT. Nas últimas 24 horas, LMT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.76, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LMT movimentou-se -- na última hora e +7.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lympo Market (LMT)

Capitalização de mercado $ 56.89K$ 56.89K $ 56.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 458.01K$ 458.01K $ 458.01K Fornecimento Circulante 155.25M 155.25M 155.25M Fornecimento total 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

