Preço de Lunos hoje

O preço ao vivo de Lunos (UNO) hoje é $ 0.00076083, com uma variação de 2.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNO para USD é de $ 0.00076083 por UNO.

Lunos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 175,554, com um fornecimento em circulação de 230.74M UNO. Nas últimas 24 horas, UNO foi negociado entre $ 0.00070705 (mínimo) e $ 0.00078462 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.24, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00056215.

No desempenho de curto prazo, UNO movimentou-se -0.00% na última hora e -14.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lunos (UNO)

Capitalização de mercado $ 175.55K$ 175.55K $ 175.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 241.54K$ 241.54K $ 241.54K Fornecimento Circulante 230.74M 230.74M 230.74M Fornecimento total 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

A capitalização de mercado atual de Lunos é $ 175.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNO é 230.74M, com um fornecimento total de 317470452.8070446. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 241.54K.