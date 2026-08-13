Qual é o preço atual de Lunc Cookie Do Coin?

Lunc Cookie Do Coin está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -2.89% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como DO se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.89% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se DO está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Lunc Cookie Do Coin está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Terra Classic Ecosystem?

No segmento Meme,Terra Classic Ecosystem, DO demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Lunc Cookie Do Coin hoje?

A capitalização de mercado de R$1892744.51176101048000 coloca DO no ranking #3910, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente DO está sendo negociado?

Lunc Cookie Do Coin gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de DO?

Com 366407793149290.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.