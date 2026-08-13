Preço de Lunar Lad hoje

O preço ao vivo de Lunar Lad (LAD) hoje é $ 0, com uma variação de 3.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAD para USD é de $ 0 por LAD.

Lunar Lad ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 443,634, com um fornecimento em circulação de 1000.00M LAD. Nas últimas 24 horas, LAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LAD movimentou-se +1.10% na última hora e +31.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 162.53K.

Informações de mercado de Lunar Lad (LAD)

Capitalização de mercado $ 443.63K$ 443.63K $ 443.63K Volume (24h) $ 162.53K$ 162.53K $ 162.53K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 443.63K$ 443.63K $ 443.63K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,996,172.085342 999,996,172.085342 999,996,172.085342

A capitalização de mercado atual de Lunar Lad é $ 443.63K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 162.53K. A oferta em circulação de LAD é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996172.085342. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 443.63K.