Preço de Lumoz hoje

O preço ao vivo de Lumoz (MOZ) hoje é $ 0.00013649, com uma variação de 3.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOZ para USD é de $ 0.00013649 por MOZ.

Lumoz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 197,567, com um fornecimento em circulação de 1.45B MOZ. Nas últimas 24 horas, MOZ foi negociado entre $ 0.00013649 (mínimo) e $ 0.0001409 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03642493, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003879.

No desempenho de curto prazo, MOZ movimentou-se -0.00% na última hora e -30.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lumoz (MOZ)

A capitalização de mercado atual de Lumoz é $ 197.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOZ é 1.45B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.36M.