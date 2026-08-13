Preço de Lumena hoje

O preço ao vivo de Lumena (LUMENA) hoje é $ 1.36, com uma variação de 17.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUMENA para USD é de $ 1.36 por LUMENA.

Lumena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 467,442, com um fornecimento em circulação de 343.04K LUMENA. Nas últimas 24 horas, LUMENA foi negociado entre $ 1.37 (mínimo) e $ 1.66 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.289818.

No desempenho de curto prazo, LUMENA movimentou-se -5.63% na última hora e -25.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.38K.

Informações de mercado de Lumena (LUMENA)

Capitalização de mercado $ 467.44K$ 467.44K $ 467.44K Volume (24h) $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 675.77K$ 675.77K $ 675.77K Fornecimento Circulante 343.04K 343.04K 343.04K Fornecimento total 495,924.986258 495,924.986258 495,924.986258

A capitalização de mercado atual de Lumena é $ 467.44K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.38K. A oferta em circulação de LUMENA é 343.04K, com um fornecimento total de 495924.986258. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 675.77K.