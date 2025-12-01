Preço de Lulu the Ostrich hoje

O preço ao vivo de Lulu the Ostrich (LULU) hoje é --, com uma variação de 5.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LULU para USD é de -- por LULU.

Lulu the Ostrich ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,295.11, com um fornecimento em circulação de 999.93M LULU. Nas últimas 24 horas, LULU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LULU movimentou-se -6.13% na última hora e +14.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lulu the Ostrich (LULU)

Capitalização de mercado $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.30K$ 11.30K $ 11.30K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,925,499.2219199 999,925,499.2219199 999,925,499.2219199

A capitalização de mercado atual de Lulu the Ostrich é $ 11.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LULU é 999.93M, com um fornecimento total de 999925499.2219199. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.30K.