Preço de Lucrar hoje

O preço ao vivo de Lucrar (LCR) hoje é $ 0.117833, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LCR para USD é de $ 0.117833 por LCR.

Lucrar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 319,178, com um fornecimento em circulação de 2.71M LCR. Nas últimas 24 horas, LCR foi negociado entre $ 0.116709 (mínimo) e $ 0.118145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.183729, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LCR movimentou-se 0.00% na última hora e +4.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 715.12.

Informações de mercado de Lucrar (LCR)

Capitalização de mercado $ 319.18K$ 319.18K $ 319.18K Volume (24h) $ 715.12$ 715.12 $ 715.12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.78M$ 11.78M $ 11.78M Fornecimento Circulante 2.71M 2.71M 2.71M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lucrar é $ 319.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 715.12. A oferta em circulação de LCR é 2.71M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.78M.