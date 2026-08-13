Preço de Lucid USDC hoje

O preço ao vivo de Lucid USDC (LUSDC) hoje é $ 0.9938, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUSDC para USD é de $ 0.9938 por LUSDC.

Lucid USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124,462, com um fornecimento em circulação de 49.94K LUSDC. Nas últimas 24 horas, LUSDC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.006, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.990113.

No desempenho de curto prazo, LUSDC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 149.21.

Informações de mercado de Lucid USDC (LUSDC)

Capitalização de mercado $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K Volume (24h) $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K Fornecimento Circulante 49.94K 49.94K 49.94K Fornecimento total 49,937.697876 49,937.697876 49,937.697876

A capitalização de mercado atual de Lucid USDC é $ 124.46K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 149.21. A oferta em circulação de LUSDC é 49.94K, com um fornecimento total de 49937.697876. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 124.38K.