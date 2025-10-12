O que é LoungeM (LZM)

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre LoungeM (LZM) Quanto vale hoje o LoungeM (LZM)? O preço ao vivo de LZM em USD é 0.0117657 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LZM para USD? $ 0.0117657 . Confira o O preço atual de LZM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de LoungeM? A capitalização de mercado de LZM é $ 1.47M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LZM? O fornecimento circulante de LZM é de 125.01M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LZM? LZM atingiu um preço máximo histórico de 0.117478 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LZM? LZM atingiu um preço minímo histórico de 0.00530436 USD . Qual é o volume de negociação de LZM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LZM é -- USD . LZM vai subir ainda este ano? LZM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LZM para uma análise mais detalhada.

