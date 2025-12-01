Preço de Louie hoje

O preço ao vivo de Louie (LOUIE) hoje é --, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOUIE para USD é de -- por LOUIE.

Louie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 784,306, com um fornecimento em circulação de 999.41M LOUIE. Nas últimas 24 horas, LOUIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01063902, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOUIE movimentou-se +0.25% na última hora e -9.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Louie (LOUIE)

Capitalização de mercado $ 784.31K$ 784.31K $ 784.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 784.31K$ 784.31K $ 784.31K Fornecimento Circulante 999.41M 999.41M 999.41M Fornecimento total 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

A capitalização de mercado atual de Louie é $ 784.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOUIE é 999.41M, com um fornecimento total de 999411127.274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 784.31K.