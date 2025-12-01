Preço de Lorenzo Wrapped Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) hoje é $ 90,454, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENZOBTC para USD é de $ 90,454 por ENZOBTC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 424,833,320, com um fornecimento em circulação de 4.70K ENZOBTC. Nas últimas 24 horas, ENZOBTC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 115,819, enquanto a mínima histórica foi de $ 82,472.

No desempenho de curto prazo, ENZOBTC movimentou-se -- na última hora e -5.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Capitalização de mercado $ 424.83M$ 424.83M $ 424.83M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 424.83M$ 424.83M $ 424.83M Fornecimento Circulante 4.70K 4.70K 4.70K Fornecimento total 4,696.68351443 4,696.68351443 4,696.68351443

A capitalização de mercado atual de Lorenzo Wrapped Bitcoin é $ 424.83M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ENZOBTC é 4.70K, com um fornecimento total de 4696.68351443. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 424.83M.