Preço de Lord of Dragons hoje

O preço ao vivo de Lord of Dragons (LOGT) hoje é $ 0, com uma variação de 9.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOGT para USD é de $ 0 por LOGT.

Lord of Dragons ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 196,249, com um fornecimento em circulação de 1.00B LOGT. Nas últimas 24 horas, LOGT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOGT movimentou-se -0.29% na última hora e +5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.08K.

Informações de mercado de Lord of Dragons (LOGT)

Capitalização de mercado $ 196.25K$ 196.25K $ 196.25K Volume (24h) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 196.25K$ 196.25K $ 196.25K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lord of Dragons é $ 196.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.08K. A oferta em circulação de LOGT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 196.25K.