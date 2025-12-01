Preço de Loose hoje

O preço ao vivo de Loose (LOOSE) hoje é --, com uma variação de 8.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOOSE para USD é de -- por LOOSE.

Loose ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,323, com um fornecimento em circulação de 999.96M LOOSE. Nas últimas 24 horas, LOOSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOOSE movimentou-se -0.88% na última hora e +15.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Loose (LOOSE)

Capitalização de mercado $ 111.32K$ 111.32K $ 111.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.32K$ 111.32K $ 111.32K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,959,595.94226 999,959,595.94226 999,959,595.94226

A capitalização de mercado atual de Loose é $ 111.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOOSE é 999.96M, com um fornecimento total de 999959595.94226. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.32K.