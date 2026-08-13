Preço de LooksRare hoje

O preço ao vivo de LooksRare (LOOKS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOOKS para USD é de $ 0 por LOOKS.

LooksRare ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,242, com um fornecimento em circulação de 992.98M LOOKS. Nas últimas 24 horas, LOOKS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.1, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOOKS movimentou-se +0.13% na última hora e -24.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 751.11.

Informações de mercado de LooksRare (LOOKS)

Capitalização de mercado $ 170.24K$ 170.24K $ 170.24K Volume (24h) $ 751.11$ 751.11 $ 751.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 171.45K$ 171.45K $ 171.45K Fornecimento Circulante 992.98M 992.98M 992.98M Fornecimento total 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

A capitalização de mercado atual de LooksRare é $ 170.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 751.11. A oferta em circulação de LOOKS é 992.98M, com um fornecimento total de 992975247.2397453. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.45K.