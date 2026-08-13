Preço de Lombard Staked BTC hoje

O preço ao vivo de Lombard Staked BTC (LBTC) hoje é $ 64,119, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBTC para USD é de $ 64,119 por LBTC.

Lombard Staked BTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 657,419,246, com um fornecimento em circulação de 10.25K LBTC. Nas últimas 24 horas, LBTC foi negociado entre $ 63,554 (mínimo) e $ 64,577 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 125,812, enquanto a mínima histórica foi de $ 52,119.

No desempenho de curto prazo, LBTC movimentou-se +0.02% na última hora e -1.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 415.96K.

Informações de mercado de Lombard Staked BTC (LBTC)

Capitalização de mercado $ 657.42M$ 657.42M $ 657.42M Volume (24h) $ 415.96K$ 415.96K $ 415.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 657.42M$ 657.42M $ 657.42M Fornecimento Circulante 10.25K 10.25K 10.25K Fornecimento total 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

A capitalização de mercado atual de Lombard Staked BTC é $ 657.42M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 415.96K. A oferta em circulação de LBTC é 10.25K, com um fornecimento total de 10252.49201008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 657.42M.