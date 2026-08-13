Preço de LOL Land hoje

O preço ao vivo de LOL Land (LOL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOL para USD é de $ 0 por LOL.

LOL Land ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,338, com um fornecimento em circulação de 1.21B LOL. Nas últimas 24 horas, LOL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00125156, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOL movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LOL Land (LOL)

Capitalização de mercado $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.34K$ 121.34K $ 121.34K Fornecimento Circulante 1.21B 1.21B 1.21B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LOL Land é $ 121.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOL é 1.21B, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.34K.