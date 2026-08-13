Qual é o preço atual de negociação de LO0P?

LO0P (LO0P) está atualmente cotado a R$1.8233416407530208000 BRL, refletindo uma variação de preço de -12.21% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de LO0P hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Uniswap v4 Hooks. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em LO0P?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de LO0P no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 3978 com uma capitalização de mercado de R$1823943.13898507040000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre LO0P?

Com 1000000.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de LO0P?

A faixa de preço entre R$1.82287547962318236000 e R$2.10563478602443224000 nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como LO0P se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Uniswap v4 Hooks, LO0P continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.