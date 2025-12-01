Preço de LNKD Networks hoje

O preço ao vivo de LNKD Networks (LNKD) hoje é --, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LNKD para USD é de -- por LNKD.

LNKD Networks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,194, com um fornecimento em circulação de 384.20M LNKD. Nas últimas 24 horas, LNKD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LNKD movimentou-se -- na última hora e +3.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LNKD Networks (LNKD)

Capitalização de mercado $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K Fornecimento Circulante 384.20M 384.20M 384.20M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LNKD Networks é $ 44.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LNKD é 384.20M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.03K.