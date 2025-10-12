Informações de preço de Live Ai (LAU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.04623087 $ 0.04623087 $ 0.04623087 Mínimo 24h $ 0.04623087 $ 0.04623087 $ 0.04623087 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.04623087$ 0.04623087 $ 0.04623087 Máximo 24h $ 0.04623087$ 0.04623087 $ 0.04623087 Máximo histórico $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Menor preço $ 0.04347974$ 0.04347974 $ 0.04347974 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) -38.18% Variação de Preço (7d) -38.18%

O preço em tempo real de Live Ai (LAU) é $0.04623087. Nas últimas 24 horas, LAU foi negociado entre a mínima de $ 0.04623087 e a máxima de $ 0.04623087, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LAU é $ 1.32, enquanto o mais baixo é $ 0.04347974.

Em termos de desempenho de curto prazo, LAU variou -- na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -38.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Live Ai (LAU)

Capitalização de mercado $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.23K$ 46.23K $ 46.23K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Live Ai é $ 46.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAU é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.23K.