Qual é o preço atual de Live Action Roleplay?

Live Action Roleplay está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de -10.68% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Live Action Roleplay é de R$0.0084578671402601088000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de LARP hoje?

A capitalização de mercado está em R$2878474.80195862788000, colocando o ativo no #3461 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Live Action Roleplay?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com LARP.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 999888830.228808 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Live Action Roleplay se enquadra?

Live Action Roleplay faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de LARP?

Operar na rede -- permite que LARP aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.