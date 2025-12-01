Preço de Little Pepe hoje

O preço ao vivo de Little Pepe (LILPEPE) hoje é --, com uma variação de 96.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LILPEPE para USD é de -- por LILPEPE.

Little Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,060, com um fornecimento em circulação de 1.00B LILPEPE. Nas últimas 24 horas, LILPEPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00392317 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04177293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LILPEPE movimentou-se +0.40% na última hora e +1,155.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Little Pepe (LILPEPE)

Capitalização de mercado $ 90.06K$ 90.06K $ 90.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.06K$ 90.06K $ 90.06K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

