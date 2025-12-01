Preço de Little Buck hoje

O preço ao vivo de Little Buck (LITTLEBUCK) hoje é $ 0.00001177, com uma variação de 10.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LITTLEBUCK para USD é de $ 0.00001177 por LITTLEBUCK.

Little Buck ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,755.86, com um fornecimento em circulação de 999.54M LITTLEBUCK. Nas últimas 24 horas, LITTLEBUCK foi negociado entre $ 0.00001062 (mínimo) e $ 0.0000118 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00029831, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000918.

No desempenho de curto prazo, LITTLEBUCK movimentou-se +0.21% na última hora e +22.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Little Buck (LITTLEBUCK)

Capitalização de mercado $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.76K$ 11.76K $ 11.76K Fornecimento Circulante 999.54M 999.54M 999.54M Fornecimento total 999,542,143.903705 999,542,143.903705 999,542,143.903705

