Preço de Lithium Finance hoje

O preço ao vivo de Lithium Finance (LITH) hoje é $ 0.00000612, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LITH para USD é de $ 0.00000612 por LITH.

Lithium Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,688, com um fornecimento em circulação de 9.08B LITH. Nas últimas 24 horas, LITH foi negociado entre $ 0.00000611 (mínimo) e $ 0.00000623 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.070537, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000182.

No desempenho de curto prazo, LITH movimentou-se -0.36% na última hora e -0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lithium Finance (LITH)

Capitalização de mercado $ 55.69K$ 55.69K $ 55.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.35K$ 61.35K $ 61.35K Fornecimento Circulante 9.08B 9.08B 9.08B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lithium Finance é $ 55.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LITH é 9.08B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.35K.