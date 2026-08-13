Preço de Litecoin Mascot hoje

O preço ao vivo de Litecoin Mascot (LESTER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LESTER para USD é de $ 0 por LESTER.

Litecoin Mascot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 148,753, com um fornecimento em circulação de 999.71M LESTER. Nas últimas 24 horas, LESTER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15359, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LESTER movimentou-se -0.30% na última hora e -0.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 189.16.

Informações de mercado de Litecoin Mascot (LESTER)

Capitalização de mercado $ 148.75K$ 148.75K $ 148.75K Volume (24h) $ 189.16$ 189.16 $ 189.16 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 148.75K$ 148.75K $ 148.75K Fornecimento Circulante 999.71M 999.71M 999.71M Fornecimento total 999,706,885.947271 999,706,885.947271 999,706,885.947271

A capitalização de mercado atual de Litecoin Mascot é $ 148.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 189.16. A oferta em circulação de LESTER é 999.71M, com um fornecimento total de 999706885.947271. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 148.75K.