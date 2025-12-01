Preço de LiquiHub hoje

O preço ao vivo de LiquiHub (LIQUI) hoje é $ 0.00648382, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIQUI para USD é de $ 0.00648382 por LIQUI.

LiquiHub ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,858.13, com um fornecimento em circulação de 903.50K LIQUI. Nas últimas 24 horas, LIQUI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.236031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00636612.

No desempenho de curto prazo, LIQUI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LiquiHub (LIQUI)

Capitalização de mercado $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Fornecimento Circulante 903.50K 903.50K 903.50K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LiquiHub é $ 5.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQUI é 903.50K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.48K.