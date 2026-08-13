Preço de Liquid Staked TAO (XTAO)
O preço ao vivo de Liquid Staked TAO (XTAO) hoje é $ 206.81, com uma variação de 1.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XTAO para USD é de $ 206.81 por XTAO.
Liquid Staked TAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,688, com um fornecimento em circulação de 612.59 XTAO. Nas últimas 24 horas, XTAO foi negociado entre $ 206.75 (mínimo) e $ 210.33 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 297.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 155.05.
No desempenho de curto prazo, XTAO movimentou-se -0.06% na última hora e +1.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 338.32.
A capitalização de mercado atual de Liquid Staked TAO é $ 126.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 338.32. A oferta em circulação de XTAO é 612.59, com um fornecimento total de 612.5945645047306. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 126.69K.
-0.06%
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+1.65%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Liquid Staked TAO em USD foi de $ -3.4923052726658455.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Liquid Staked TAO em USD foi de $ -1.4641734380.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Liquid Staked TAO em USD foi de $ -52.8523222380.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Liquid Staked TAO em USD foi de $ +0.00363773682292.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -3.4923052726658455
|-1.66%
|30 dias
|$ -1.4641734380
|-0.70%
|60 dias
|$ -52.8523222380
|-25.55%
|90 dias
|$ +0.00363773682292
|+0.00%
Em 2040, o preço de Liquid Staked TAO pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Liquid Staked TAO?
Liquid Staked TAO (XTAO) está sendo negociado a R$1036.6320780848148000, refletindo uma variação de preço de -1.66% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.
Que papel Liquid Staked TAO desempenha em seu ecossistema?
Como ativo central na rede -- e parte do setor Base Ecosystem,Liquid Staking, XTAO frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.
Quão ativamente XTAO está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, XTAO registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.
Qual é a oferta circulante de Liquid Staked TAO?
Hoje há 612.5945645047306 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.
Qual é a capitalização de mercado e a classificação de XTAO?
Liquid Staked TAO atualmente ocupa a posição de número #5406 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$635021.73351583104000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.
Como Liquid Staked TAO se comportou nas últimas 24 horas?
O preço apresentou uma variação de -1.66% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.
Como Liquid Staked TAO se compara a ativos similares na mesma categoria?
No segmento Base Ecosystem,Liquid Staking, XTAO demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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