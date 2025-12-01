Preço de Liquid Staked SOL hoje

O preço ao vivo de Liquid Staked SOL (LSSOL) hoje é $ 146.79, com uma variação de 4.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LSSOL para USD é de $ 146.79 por LSSOL.

Liquid Staked SOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,765,240, com um fornecimento em circulação de 12.02K LSSOL. Nas últimas 24 horas, LSSOL foi negociado entre $ 139.03 (mínimo) e $ 146.82 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 384.79, enquanto a mínima histórica foi de $ 125.34.

No desempenho de curto prazo, LSSOL movimentou-se +0.01% na última hora e +10.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Liquid Staked SOL (LSSOL)

Capitalização de mercado $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Fornecimento Circulante 12.02K 12.02K 12.02K Fornecimento total 12,024.933838534 12,024.933838534 12,024.933838534

