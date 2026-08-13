Preço de Liquid Staked NIBI hoje

O preço ao vivo de Liquid Staked NIBI (STNIBI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STNIBI para USD é de $ 0 por STNIBI.

Liquid Staked NIBI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,424, com um fornecimento em circulação de 51.55M STNIBI. Nas últimas 24 horas, STNIBI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01637183, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STNIBI movimentou-se -- na última hora e -3.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.09.

Informações de mercado de Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Capitalização de mercado $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Volume (24h) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Fornecimento Circulante 51.55M 51.55M 51.55M Fornecimento total 51,546,083.185781 51,546,083.185781 51,546,083.185781

A capitalização de mercado atual de Liquid Staked NIBI é $ 41.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.09. A oferta em circulação de STNIBI é 51.55M, com um fornecimento total de 51546083.185781. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.42K.