Preço de Liquid HYPE Yield hoje

O preço ao vivo de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hoje é $ 33.81, com uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIQUIDHYPE para USD é de $ 33.81 por LIQUIDHYPE.

Liquid HYPE Yield ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,748,848, com um fornecimento em circulação de 525.01K LIQUIDHYPE. Nas últimas 24 horas, LIQUIDHYPE foi negociado entre $ 33.04 (mínimo) e $ 34.8 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 58.94, enquanto a mínima histórica foi de $ 28.4.

No desempenho de curto prazo, LIQUIDHYPE movimentou-se -0.60% na última hora e +8.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Capitalização de mercado $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M Fornecimento Circulante 525.01K 525.01K 525.01K Fornecimento total 525,014.6374894535 525,014.6374894535 525,014.6374894535

A capitalização de mercado atual de Liquid HYPE Yield é $ 17.75M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LIQUIDHYPE é 525.01K, com um fornecimento total de 525014.6374894535. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.75M.