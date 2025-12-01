Preço de Liquid AI hoje

O preço ao vivo de Liquid AI (LIQAI) hoje é $ 0.00014622, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIQAI para USD é de $ 0.00014622 por LIQAI.

Liquid AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,298.31, com um fornecimento em circulação de 84.12M LIQAI. Nas últimas 24 horas, LIQAI foi negociado entre $ 0.00014541 (mínimo) e $ 0.00014666 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04366742, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00013276.

No desempenho de curto prazo, LIQAI movimentou-se +0.55% na última hora e -1.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Liquid AI (LIQAI)

Capitalização de mercado $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K Fornecimento Circulante 84.12M 84.12M 84.12M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

