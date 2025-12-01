Preço de Lioness hoje

O preço ao vivo de Lioness (LIONESS) hoje é $ 0.0000047, com uma variação de 0.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIONESS para USD é de $ 0.0000047 por LIONESS.

Lioness ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,700.9, com um fornecimento em circulação de 1.00B LIONESS. Nas últimas 24 horas, LIONESS foi negociado entre $ 0.00000468 (mínimo) e $ 0.00000475 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00002118, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000311.

No desempenho de curto prazo, LIONESS movimentou-se -0.32% na última hora e -6.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lioness (LIONESS)

Capitalização de mercado $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

