Preço de Linos AI hoje

O preço ao vivo de Linos AI (LNS) hoje é $ 0.00002636, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LNS para USD é de $ 0.00002636 por LNS.

Linos AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,639, com um fornecimento em circulação de 934.64M LNS. Nas últimas 24 horas, LNS foi negociado entre $ 0.00002626 (mínimo) e $ 0.00002803 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00055908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002581.

No desempenho de curto prazo, LNS movimentou-se +0.09% na última hora e -4.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Linos AI (LNS)

Capitalização de mercado $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K Fornecimento Circulante 934.64M 934.64M 934.64M Fornecimento total 934,641,532.266374 934,641,532.266374 934,641,532.266374

A capitalização de mercado atual de Linos AI é $ 24.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LNS é 934.64M, com um fornecimento total de 934641532.266374. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.64K.