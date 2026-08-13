Preço de Linde xStock hoje

O preço ao vivo de Linde xStock (LINX) hoje é $ 495.08, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LINX para USD é de $ 495.08 por LINX.

Linde xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 263,738, com um fornecimento em circulação de 532.72 LINX. Nas últimas 24 horas, LINX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 555.96, enquanto a mínima histórica foi de $ 385.09.

No desempenho de curto prazo, LINX movimentou-se -- na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.72.

Informações de mercado de Linde xStock (LINX)

Capitalização de mercado $ 263.74K$ 263.74K $ 263.74K Volume (24h) $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 118.28M$ 118.28M $ 118.28M Fornecimento Circulante 532.72 532.72 532.72 Fornecimento total 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

A capitalização de mercado atual de Linde xStock é $ 263.74K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.72. A oferta em circulação de LINX é 532.72, com um fornecimento total de 238916.6136339264. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 118.28M.