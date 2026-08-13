Preço de Limocoin Swap hoje

O preço ao vivo de Limocoin Swap (LMCSWAP) hoje é $ 0, com uma variação de 1.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LMCSWAP para USD é de $ 0 por LMCSWAP.

Limocoin Swap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 491,975, com um fornecimento em circulação de 1.18B LMCSWAP. Nas últimas 24 horas, LMCSWAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.97, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LMCSWAP movimentou-se +0.21% na última hora e -1.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 43.50.

Informações de mercado de Limocoin Swap (LMCSWAP)

Capitalização de mercado $ 491.98K$ 491.98K $ 491.98K Volume (24h) $ 43.50$ 43.50 $ 43.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 690.77K$ 690.77K $ 690.77K Fornecimento Circulante 1.18B 1.18B 1.18B Fornecimento total 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623 1,642,506,984.2623

A capitalização de mercado atual de Limocoin Swap é $ 491.98K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 43.50. A oferta em circulação de LMCSWAP é 1.18B, com um fornecimento total de 1642506984.2623. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 690.77K.