Preço de LilyBux hoje

O preço ao vivo de LilyBux (LILYBUX) hoje é $ 0, com uma variação de 3.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LILYBUX para USD é de $ 0 por LILYBUX.

LilyBux ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,190, com um fornecimento em circulação de 999.99M LILYBUX. Nas últimas 24 horas, LILYBUX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LILYBUX movimentou-se +3.50% na última hora e +6.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LilyBux (LILYBUX)

Capitalização de mercado $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.19K$ 51.19K $ 51.19K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,986,317.11513 999,986,317.11513 999,986,317.11513

A capitalização de mercado atual de LilyBux é $ 51.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LILYBUX é 999.99M, com um fornecimento total de 999986317.11513. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.19K.