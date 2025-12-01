Preço de LILY hoje

O preço ao vivo de LILY (LILY) hoje é $ 0.00001172, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LILY para USD é de $ 0.00001172 por LILY.

LILY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,611.65, com um fornecimento em circulação de 990.40M LILY. Nas últimas 24 horas, LILY foi negociado entre $ 0.00001163 (mínimo) e $ 0.00001186 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00011252, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001105.

No desempenho de curto prazo, LILY movimentou-se +0.30% na última hora e +1.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LILY (LILY)

Capitalização de mercado $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Fornecimento Circulante 990.40M 990.40M 990.40M Fornecimento total 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125 990,401,004.0587125

A capitalização de mercado atual de LILY é $ 11.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LILY é 990.40M, com um fornecimento total de 990401004.0587125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.61K.