Preço de Lil Frog hoje

O preço ao vivo de Lil Frog (LILFROG) hoje é $ 0.00001071, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LILFROG para USD é de $ 0.00001071 por LILFROG.

Lil Frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,714.98, com um fornecimento em circulação de 1.00B LILFROG. Nas últimas 24 horas, LILFROG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0158498, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000408.

No desempenho de curto prazo, LILFROG movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lil Frog (LILFROG)

Capitalização de mercado $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lil Frog é $ 10.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LILFROG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.71K.