Preço de LikeCoin hoje

O preço ao vivo de LikeCoin (LIKE) hoje é $ 0.00224499, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIKE para USD é de $ 0.00224499 por LIKE.

LikeCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,777,379, com um fornecimento em circulação de 1.24B LIKE. Nas últimas 24 horas, LIKE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02213434, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00115094.

No desempenho de curto prazo, LIKE movimentou-se -- na última hora e +0.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.52.

Informações de mercado de LikeCoin (LIKE)

Capitalização de mercado $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volume (24h) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Fornecimento Circulante 1.24B 1.24B 1.24B Fornecimento total 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de LikeCoin é $ 2.78M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.52. A oferta em circulação de LIKE é 1.24B, com um fornecimento total de 1500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.37M.