Informações de preço de Lightbeam Courier Coin (LBCC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.307651 $ 0.307651 $ 0.307651 Mínimo 24h $ 0.336589 $ 0.336589 $ 0.336589 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.307651$ 0.307651 $ 0.307651 Máximo 24h $ 0.336589$ 0.336589 $ 0.336589 Máximo histórico $ 22.35$ 22.35 $ 22.35 Menor preço $ 0.00254722$ 0.00254722 $ 0.00254722 Variação de Preço (1h) +1.01% Alteração de Preço (1D) +4.55% Variação de Preço (7d) -4.04% Variação de Preço (7d) -4.04%

O preço em tempo real de Lightbeam Courier Coin (LBCC) é $0.327087. Nas últimas 24 horas, LBCC foi negociado entre a mínima de $ 0.307651 e a máxima de $ 0.336589, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LBCC é $ 22.35, enquanto o mais baixo é $ 0.00254722.

Em termos de desempenho de curto prazo, LBCC variou +1.01% na última hora, +4.55% nas últimas 24 horas e -4.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Capitalização de mercado $ 16.35K$ 16.35K $ 16.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 327.09K$ 327.09K $ 327.09K Fornecimento Circulante 50.00K 50.00K 50.00K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lightbeam Courier Coin é $ 16.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LBCC é 50.00K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 327.09K.