Preço de LIFI hoje

O preço ao vivo de LIFI (LIFI) hoje é $ 0.00147913, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIFI para USD é de $ 0.00147913 por LIFI.

LIFI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,093.44, com um fornecimento em circulação de 7.50M LIFI. Nas últimas 24 horas, LIFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03303058, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00146576.

No desempenho de curto prazo, LIFI movimentou-se -- na última hora e -15.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LIFI (LIFI)

Capitalização de mercado $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K Fornecimento Circulante 7.50M 7.50M 7.50M Fornecimento total 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

