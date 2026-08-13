Qual é o preço em tempo real de Lido EarnUSD hoje?

O preço atual de Lido EarnUSD está em R$5.13278491348992000, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para EARNUSD?

EARNUSD foi negociado entre R$5.11774745768868000 e R$5.14280988402408000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Lido EarnUSD está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica EARNUSD está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que EARNUSD está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Lido EarnUSD?

Com uma capitalização de mercado de R$133500758.18362417368000, Lido EarnUSD ocupa a posição #683, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial EARNUSD tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Lido EarnUSD se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$23.3080564919220000, enquanto o ATL é de R$4.91820543169149228000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de EARNUSD?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (25998604.68010508 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.