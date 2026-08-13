Preço de Lido Earn ETH hoje

O preço ao vivo de Lido Earn ETH (EARNETH) hoje é $ 1,922.29, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EARNETH para USD é de $ 1,922.29 por EARNETH.

Lido Earn ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 164,692,085, com um fornecimento em circulação de 85.68K EARNETH. Nas últimas 24 horas, EARNETH foi negociado entre $ 1,896.46 (mínimo) e $ 1,946.61 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,640.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,072.46.

No desempenho de curto prazo, EARNETH movimentou-se +0.15% na última hora e -0.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Lido Earn ETH (EARNETH)

Capitalização de mercado $ 164.69M$ 164.69M $ 164.69M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.69M$ 164.69M $ 164.69M Fornecimento Circulante 85.68K 85.68K 85.68K Fornecimento total 85,675.06333967418 85,675.06333967418 85,675.06333967418

A capitalização de mercado atual de Lido Earn ETH é $ 164.69M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de EARNETH é 85.68K, com um fornecimento total de 85675.06333967418. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.69M.