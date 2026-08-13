Preço de Libertum hoje

O preço ao vivo de Libertum (LBM) hoje é $ 0.00112719, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBM para USD é de $ 0.00112719 por LBM.

Libertum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 65,298, com um fornecimento em circulação de 57.93M LBM. Nas últimas 24 horas, LBM foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.160025, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LBM movimentou-se -- na última hora e -13.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 182.51.

Informações de mercado de Libertum (LBM)

Capitalização de mercado $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K Volume (24h) $ 182.51$ 182.51 $ 182.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 225.44K$ 225.44K $ 225.44K Fornecimento Circulante 57.93M 57.93M 57.93M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Libertum é $ 65.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 182.51. A oferta em circulação de LBM é 57.93M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 225.44K.