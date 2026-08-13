Preço de Liberland LLD hoje

O preço ao vivo de Liberland LLD (LLD) hoje é $ 0.258728, com uma variação de 3.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LLD para USD é de $ 0.258728 por LLD.

Liberland LLD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 668,219, com um fornecimento em circulação de 2.58M LLD. Nas últimas 24 horas, LLD foi negociado entre $ 0.248398 (mínimo) e $ 0.25955 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 26.82, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.230688.

No desempenho de curto prazo, LLD movimentou-se +1.82% na última hora e +2.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.09K.

Informações de mercado de Liberland LLD (LLD)

Capitalização de mercado $ 668.22K$ 668.22K $ 668.22K Volume (24h) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 950.23K$ 950.23K $ 950.23K Fornecimento Circulante 2.58M 2.58M 2.58M Fornecimento total 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

A capitalização de mercado atual de Liberland LLD é $ 668.22K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.09K. A oferta em circulação de LLD é 2.58M, com um fornecimento total de 3672700.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 950.23K.