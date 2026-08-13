Preço de Lester hoje

O preço ao vivo de Lester (LESTER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LESTER para USD é de $ 0 por LESTER.

Lester ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,594.34, com um fornecimento em circulação de 420.69B LESTER. Nas últimas 24 horas, LESTER foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LESTER movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Lester (LESTER)

Capitalização de mercado $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Fornecimento Circulante 420.69B 420.69B 420.69B Fornecimento total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Lester é $ 12.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LESTER é 420.69B, com um fornecimento total de 420690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.59K.