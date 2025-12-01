Preço de LEOONO by Virtuals hoje

O preço ao vivo de LEOONO by Virtuals (LEO) hoje é --, com uma variação de 4.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEO para USD é de -- por LEO.

LEOONO by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 160,526, com um fornecimento em circulação de 1.00B LEO. Nas últimas 24 horas, LEO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00504633, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEO movimentou-se -0.13% na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LEOONO by Virtuals (LEO)

Capitalização de mercado $ 160.53K$ 160.53K $ 160.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 160.53K$ 160.53K $ 160.53K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

