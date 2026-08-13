Preço de LEON AI hoje

O preço ao vivo de LEON AI (LEON) hoje é $ 0, com uma variação de 6.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEON para USD é de $ 0 por LEON.

LEON AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,980.51, com um fornecimento em circulação de 999.84M LEON. Nas últimas 24 horas, LEON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00127863, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LEON movimentou-se -13.00% na última hora e -30.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LEON AI (LEON)

Capitalização de mercado $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,844,474.1125746 999,844,474.1125746 999,844,474.1125746

A capitalização de mercado atual de LEON AI é $ 19.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LEON é 999.84M, com um fornecimento total de 999844474.1125746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.98K.