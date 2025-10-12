Informações de preço de LENS (LENS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00123342 $ 0.00123342 $ 0.00123342 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00123342$ 0.00123342 $ 0.00123342 Máximo histórico $ 0.00994532$ 0.00994532 $ 0.00994532 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.85% Alteração de Preço (1D) -6.32% Variação de Preço (7d) -49.11% Variação de Preço (7d) -49.11%

O preço em tempo real de LENS (LENS) é $0.00100794. Nas últimas 24 horas, LENS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00123342, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LENS é $ 0.00994532, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LENS variou +3.85% na última hora, -6.32% nas últimas 24 horas e -49.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de LENS (LENS)

Capitalização de mercado $ 996.75K$ 996.75K $ 996.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 996.75K$ 996.75K $ 996.75K Fornecimento Circulante 988.30M 988.30M 988.30M Fornecimento total 988,295,930.651477 988,295,930.651477 988,295,930.651477

A capitalização de mercado atual de LENS é $ 996.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LENS é 988.30M, com um fornecimento total de 988295930.651477. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 996.75K.